Načo by komu boli moje osobné údje?

Často s pri mojej práci stretávam s otázkou Načo sú niekomu moje osobné údaje ?. Ja by som sa ale radšej spýtal Čo všetko vieme ovplyvniť, ak máme pozbieraných dosť osobných údajov?

Určite ste si všimli, že keď si chcete na internete kúpiť tenisky a nejaké si aj pozriete, tak sa vám o pár minút začnú objavovať ako reklama skoro na každej stránke, ktorú otvoríte.

To sa práve začal útok na vaše kognitívne vnímanie, čo je vlastne vedomé alebo skôr nevedomé „vymývanie mozgu“. Tým, že predávajúci získal kúsok adresy vášho počítača (alebo tabletu či mobilu), takzvané cookies začalo bombardovanie vašej mysle potrebou nákupu tenisiek. Aby to lepšie fungovalo, tak sa vám sem - tam podsunú videá, v ktorých sa behá a stupňuje sa to až k maratónu. Potom si tie tenisky už určite kúpite.

Nemám to overené, keďže teraz sa ceny leteniek určite úplne zmenili, ale počul som od cestovateľov, že v prípade vyhľadávania letenky cez internet tak radšej robia iba cez režim prehliadača inkognito. A majú na to dôvod.- Údajne, keď si predtým hľadali letenku a čakali, že sa jej cena zníži, hoci zanechali predajcovi svoje cookies, už sa cena nezmenila, ale zostala tá, čo im bola poslednýkrát ponúknutá. Nemám to overené, ale verím, že je to možné.

Ako sa pomocou osobných údajov ovplyvňujú voľby, si povieme v ďalšom blogu.