Predám osobné údaje ( komu by načo boli )

O tom že sa obchoduje s osobnými údajmi klientov sa dozvedáme iba vtedy keď vznikne nejaký škandál . Ale to že ich často sami a dobrovoľne odovzdávame obchodníkom možno ani nevieme.

Blog č.3: Trh s osobnými údajmi.

Osobné údaje sú využívané na obohatenie podnikateľského sektora. Osobné údaje sa môžu dokonca predať viackrát. Hodnota osobných údajov spočíva v tom, keď porozumieme ako predvídať a ovplyvňovať správanie a rozhodnutia spotrebiteľov.

Viac údajov znamená presnejšie údaje o spotrebiteľoch a o tom, aké majú návyky. Sú dôležité pri strategickom plánovaní.

Zastavme sa napríklad pri zákazníckych kartách. Obchodník nepotrebuje vaše meno a priezvisko, keďže ho to v globále ani nezaujíma. Jeho zaujíma, kedy chodí majiteľ karty s číslom napríklad 992589 nakupovať banány, aby on mohol zvýšiť teplotu a napustiť etylén do dozrievacích komôr. Následne objednať kamión a zabezpečiť pracovnú silu. Poviete si, ale veď na tom nie je nič zlého, aspoň dostanem svoje obľúbené banány včas do môjho nákupného košíka. Ale keď už má obchodník tieto údaje, prečo by ich nevyužil na zvýšenie svojich ziskov?

Má na to viaceré skryté zbrane: využije informácie o tom, kedy zvyknete nakupovať tento druh tovaru a podsunie vám váš obľúbený tovar v akciovej cene v obmedzenej dobe (presne v tej, keď tovar zvyknete kupovať), ktorá ale bude vyššia, za akú by tovar normálne predával.

Na Facebooku nemusíte ani kliknúť na reklamu stačí ak sa nad ňou dlhšie zdržíte a už to systém registruje že ste prejavili záujem.